Freiheit, Gleichheit, Hautfarbe! – Warum hat Rassismus mit uns allen zu tun?

Nach der berechtigten Kritik an der Sendung "Die letzte Instanz" widmet sich das WDR Fernsehen am 18. März 2021 zur Primetime um 20.15 Uhr einen Abend lang dem Thema Rassismus in Deutschland.