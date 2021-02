WDR-Thementag zum Klimawandel am 24. Februar im WDR Fernsehen, im Radio und im Netz

Was können wir tatsächlich gegen den Klimawandel tun? Mit dieser Frage beschäftigt sich der WDR-Thementag am Mittwoch, 24. Februar 2021 – in Reportagen, Dokumentationen und Diskussionen im WDR Fernsehen, in den WDR Radioprogrammen und im Netz.