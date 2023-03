Wer sind die Zeugen Jehovas?

Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Glaubensgemeinschaft mit einer eigenen Auslegung der Bibel. Ihren Gott nennen sie Jehova. Gegründet wurde die Gemeinschaft von einem US-Amerikaner im 19. Jahrhundert. Damals allerdings als Unternehmen, das den Vorläufer der heutigen Zeitschrift "Der Wachturm" vertreiben sollte. Seit den 1930er Jahren nennen sich auch Gläubige "Jehovas Zeugen".

Warten auf den "Gotteskrieg"

Versammlungen im Königsreichsaal

Bekannt sind sie vor allem für ihre Anwerbungs- und Bekehrungsversuche in Fußgängerzogen und an Haustüren. Sie sollen dabei nicht nur den "Wachturm" verkaufen, sondern auch predigen. Dazu werden Zeugen Jehovas rhetorisch ausgebildet. Sie glauben nicht an Jesus als Teil einer Dreifaltigkeit, sondern als ein von Gott geschaffenes Wesen. Sie sind überzeugt, dass es irgendwann ein "Harmagedon" gibt, einen Gotteskrieg, in dem alle Menschen, die keine Diener Gottes sind, vernichtet werden. Deshalb sollten sich die Menschen den Zeugen Jehovas anschließen, um verschont zu werden.

Strikte Regeln

Weihnachten, Ostern, Advent, Geburtstage, Namenstage, Fasching, Muttertag, Silvester und vieles mehr sind als "heidnische Feste" verboten. Die Zeugen Jehovas sehen die Ehe als von Gott gegeben, Untreue ist Sünde, Scheidung nur möglich, wenn der Partner untreu war. Homosexualität lehnen sie ab. Zeugen Jehovas dürfen auch keine Bluttransfusionen erhalten. Die Uniklinik Düsseldorf hat deshalb zum Beispiel eine interne Handlungsanweisung an Mitarbeitende herausgegeben, wie mit kranken Zeugen Jehovas in der Notfallversorgung umgegangen werden soll.

Vom Staat anerkannt

2006 erstritten die Zeugen Jehovas vor dem Bundesverwaltungsgericht ihre Anerkennung als "Körperschaft des öffentlichen Rechts" im Land Berlin. Inzwischen haben sie diesen Status in allen Bundesländern. Damit dürften sie Kirchensteuer erheben und Stiftungen gründen. Daran haben sie aber kein Interesse, ihnen geht es nach eigenen Angaben vor allem um die steuerlichen Vorteile.