Ein Maibaum ist am Mittwoch (01.05.2019) in Mönchengladbach auf einen Gastronomieschirm gestürzt und hat einen Menschen am Kopf getroffen. Laut Polizei sind insgesamt zwei Menschen leicht verletzt worden. Wenn es nach der Statistik geht, hat es am 1. Mai aber noch viele weitere Unfälle gegeben.

Der 1. Mai gilt als der unfallträchtigste Tag des Jahres. Das haben Forscher der Universität Witten/Herdecke festgestellt. Sie untersuchten mehrere 10.000 schwere Unfälle, die Jahr für Jahr im Traumaregister der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie gesammelt werden.

Viele Unfälle mit Motorradfahrern

Am 1. Mai verunglücken laut Statistik immer wieder Motorradfahrer.

Für besonders viele schwere Unfälle am 1. Mai sorgen immer wieder Motorradfahrer. Dabei lässt sie nicht nur schönes Wetter und wenig Fahrpraxis leichtsinning werden, so Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.