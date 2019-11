Am Weltdiabetestag wird auf eine Krankheit aufmerksam gemacht, die zunimmt. Seit 1980 habe sich die Zahl der Diabetiker um das Vierfache auf heute 420 Millionen erhöht, teilte die WHO am Donnerstag (14.11.2019) mit.

Über die angemessene Behandlung der Krankheit besteht teilweise Uneinigkeit. Professor Stephan Martin, der das Westdeutsche Diabetes- und Gesundheitszentrum (WGDZ) in Düsseldorf leitet, kritisierte im WDR5-Morgenecho die hierzulande angewandte Methode.