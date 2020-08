Gladbachs Neuhaus erstmals im DFB-Kader

Senkrechtstarter Robin Gosens sowie die weiteren Neulinge Florian Neuhaus und Oliver Baumann sollen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu einem erfolgreichen Start in die EM-Saison verhelfen. Bundestrainer Joachim Löw berief das Trio am Dienstag in sein 22-köpfiges Aufgebot für die Nations-League-Spiele am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz.

Für Gladbachs Mittelfeldmann Neuhaus (23) ist die Nationalelf der nächste Schritt nach der U21, mit der er im vergangenen Jahr Vize-Europameister geworden war. Der 23-Jährige freute sich über die erstmalige Berufung in die deutsche Nationalmannschaft. " Über die Nominierung freue ich mich natürlich sehr, das ist eine tolle Sache für mich . Ich lasse alles auf mich zukommen. Dass ein Spiel gegen die Schweiz mit meinen Teamkollegen von Borussia ansteht, freut mich aber besonders. "

Ter Stegen und Bayern-Spieler fehlen

Die Münchner Leroy Sane und Niklas Süle kehren nach ihren Kreuzbandrissen zurück. Ihre viel belasteten Teamkollegen Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry erhalten dagegen ebenso eine Pause wie Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann (RB Leipzig). DFB-Präsident Fritz Keller sprach von einer "großen Geste" Löws. Torhüter Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) fehlt nach einer Knie-OP.

Außenbahnspieler Gosens von Überraschungsteam Atalanta Bergamo hatte er bereits für die wegen Corona abgesagten Länderspiele im März gegen Spanien und Italien nominieren wollen. Auch Baumann (30/Hoffenheim) war wie Neuhaus einst für den DFB-Nachwuchs aktiv.

Stand: 26.08.2020, 10:13