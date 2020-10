CIVIS Medienpreis 2020: Die Preisverleihung

Shows im Ersten. . 58:19 Min. . Verfügbar bis 04.10.2021. Das Erste.

Der Europäische CIVIS Medienpreis prämiert Programmleistungen aus Fernsehen, Radio, Internet und Kino zu den Themen Migration, Integration und kulturelle Vielfalt.

Am CIVIS Wettbewerb 2020 haben über 900 Programme aus 22 EU-Staaten und der Schweiz teilgenommen. Die CIVIS Preise werden insgesamt in vier Bereichen und in mehreren Kategorien vergeben. Vergeben werden Video Award, Audio Award, Young C. Award sowie der Publikumspreis, Cinema Award.