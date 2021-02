Der Fall Nawalny und die politische Antwort aus dem Kreml - Wie weiter mit Russland?

Presseclub . . 56:53 Min. . UT . Verfügbar bis 07.02.2022. Das Erste.

Die Inhaftierung und Verurteilung von Oppositionsführer Nawalny haben Massendemonstrationen ausgelöst. Noch nie in der jüngeren Geschichte des Landes sind so viele Menschen an nur zwei Protesttagen inhaftiert worden. Warum greift Putin zu solcher Härte?