Folge 1: Der Wassermann

Haus aus Glas (Staffel1). Staffel 1, Folge 1. . 44:29 Min. . Verfügbar bis 26.06.2024. WDR. Von Ester Bernstorff.

Zur Hochzeit von Chris und Emily, der Tochter des Unternehmers Richard Schwarz und seiner Frau, kommen vier Geschwister im Elternhaus zusammen.

Durch einen plötzlichen Alarm verwandelt sich das Wohnzimmer in einen Panic Room und Emily wird von einem alten Trauma eingeholt: Als Kind war sie drei Wochen lang entführt und stundenlang in eine Kiste im Wald eingesperrt. Es gelingt Chris, seine Frau zu beruhigen, doch schon bald wird die Feierstimmung von weiteren familiären Spannungen gestört: Emilys Bruder Felix möchte eine Farm in Kanada kaufen und sein Erbe jetzt ausgezahlt bekommen. Nur Schwester Leo versucht die Familie mit guter Laune zusammenzuhalten. Als Richard mit den Kindern über die Zukunft der Firma sprechen will, kommen Konflikte hoch.