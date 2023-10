Legendäre Experimente: Standford Prison (1/3)

ARD Wissen. Teil 1 von 3. . 43:15 Min. . Verfügbar bis 09.10.2028. Das Erste. Von Krischan Dietmaier.

Können Menschen innerhalb kurzer Zeit durch eine besondere Situation zu Gewalttätern werden? Dieser Frage geht der Psychologe Prof. Philipp Zimbardo im Stanford Prison Experiment nach.

Der Wissenschaftler will damit katastrophale Zustände in Gefängnissen der USA anprangern.1971 lässt er Studenten als Wärter und Gefangene im Keller der Stanford Universität eine Gefängnissituation simulieren. Der Versuch eskaliert. Ciani-Sophia Hoeder durchleuchtet mit Teilnehmern und Expert:innen das Experiment: Was ist damals passiert? Wurde wissenschaftlich korrekt gearbeitet? Spielte auch Toxizität eine Rolle? Und welche Relevanz haben die Ergebnisse heute?