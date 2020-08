Cyberkriminalität: Fälle von Kinderpornografie stark zugenommen

Die Zahl bekanntgewordener Fälle von Kinderpornografie ist in NRW 2019 um 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Bei rund zwei Drittel der 2.359 Fälle sei das Internet Tatmittel gewesen. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Lagebild Cyberkriminalität des Landeskriminalamts (LKA) hervor.

Der Großteil der digitalen Fälle wurde laut Lagebild aufgeklärt. Laut dem Papier wurden 2019 zudem 20.118 Cybercrime-Fälle " im engeren Sinne " erfasst - ein Anstieg von 2,2 Prozent zum Vorjahr. Der bekannt gewordene Gesamtschaden belief sich auf rund 18,8 Millionen Euro. Ein Anstieg um 32,2 Prozent. Das LKA spricht allerdings von einer hohen Dunkelziffer, die vor allem durch Cyber-Erpressung von Firmen entsteht: " Erfolgreiche Erpressungen " würden nur selten zur Anzeige gebracht.

Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen im Bereich Cybercrime sank um 8,7 Prozent auf 4.628. Die am häufigsten vertretenen Delikte waren laut Lagebild Computerbetrug, das Ausspähen von Daten und die Fälschung von Daten im Sinne von zum Beispiel Fake-Webseiten.

Hinweise zu kinderpornografischem Material aus den USA

Beim Tatbestand der Kinderpornografie nimmt das Internet nach Informationen des LKA eine herausragende Rolle ein. Von 1.531 digitalen Fällen habe man 1.422 aufklären können - eine Quote von 92,9 Prozent.