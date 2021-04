Coronatests am Arbeitsplatz?

Corona-Schnelltests bei Wilo in Dortmund

Zwar stecken sich die meisten mit Corona derzeit im privaten Umfeld an, aber auch in vielen Unternehmen treffen weiter Menschen aufeinander, ohne zu wissen, ob das Virus unter ihnen grassiert. Mehr als die Hälfte der Betriebe testet gar nicht, hat die Hans-Böckler-Stiftung jüngst herausgefunden. Pläne der Regierung nach verpflichtenden Tests sind nach Protesten von Wirtschaftsverbänden nicht umgesetzt worden.

Beim Pumpenhersteller Wilo in Dortmund wird seit drei Wochen konsequent getestet. In einer freigeräumten Halle gibt es ein eigenes Testzentrum mit 30 Plätzen. Jeder käme zweimal pro Woche an die Reihe, Außendienstmitarbeiter auch öfter, sagt Standortleiter Georg Fölting. Das Ergebnis werde vom Testpersonal ausgewertet, positiv Getestete sofort nach Hause und zur medizinischen Untersuchung geschickt.