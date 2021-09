Corona an Schulen: Die Dunkelziffer wird kleiner

Die Entwicklung ist eindeutig: In den jüngeren Altersgruppen steigt die Inzidenz deutlich. Bei den 6- bis 10-Jährigen beispielsweise lag die 7-Tage-Inzidenz vor den Ferien bei 90. In der vergangenen Woche ist sie auf 377 gestiegen. Ein solcher Anstieg ist bei Kindern und Jugendlichen in allen Altersgruppen zu beobachten.