Ist mein Balkon auch einsturzgefährdet?

Wie viel Last müssen Balkone aushalten?

Jeder genehmigte Balkon muss pro Quadratmeter 400 Kilogramm Traglast unabhängig von Größe und Baumaterial aushalten. Das ist in einer Euronorm vorgeschrieben. Diese 400 Kilogramm sollte man allerdings nicht unbedingt ausreizen, weil zur stehenden Last auch noch dynamische Effekte dazukommen, z.B. wenn man sich auf dem Balkon bewegt oder sogar hüpft, sagt Jürgen Uhlendahl, Prüfingenieur für Baustatik aus Dortmund.

Worauf kann ich als Mieter oder Eigentümer achten?

400 Kilogramm pro Quadratmeter hört sich viel an, aber wer etwa zur Abkühlung ein Planschbecken auf den Balkon stellen möchte, sollte sich das gut überlegen und gut durchrechnen: „ Wasser wiegt sehr viel, Planschbecken sollte es meiner Meinung nach auf dem Balkon nicht geben ,“ sagt Ingenieur Jürgen Uhlendahl. „ Für Laien ist es immer schwer sich vorzustellen, wie viel Traglast noch ok ist und wie viel 400 kg pro Quadratmeter sind .“