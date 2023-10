Bahn-Reisende müssen sich ab Mittwoch auf einigen Strecken auf Zugumleitungen und -ausfälle einstellen. Fernzüge fahren bis zum 13. November (5.00 Uhr) nicht zwischen Köln, Wuppertal und Dortmund, sondern werden weiter nördlich über das Ruhrgebiet umgeleitet. Einige Züge fallen auch ganz aus. In den Bahnhöfen Hagen, Wuppertal und Solingen hält knapp drei Wochen lang kein ICE . Auch im Nahverkehr gebe es zahlreiche Einschränkungen, kündigte die Bahn an.

Das Tief "Bernd" hatte zwischen dem 12. und 19. Juli 2021 in mehreren Regionen Deutschlands schwere Niederschläge und Überschwemmungen verursacht. Besonders betroffen waren NRW und Rheinland-Pfalz - in der Folge kam es zu starken Beschädigungen an der Infrastruktur der Bahn.