Willkommen bei den Honeckers

Filme. . 01:28:55 Std. . Verfügbar bis 11.02.2021. ONE.

Frankfurt an der Oder, 1991: Johann Rummel träumt von einer Karriere als Boulevardjournalist. An die Stars kommt er bisher nur in seinem Beruf als Kellner heran. Gemeinsam mit seinem Freund Maik versucht er, sich mit Klatschstorys zu empfehlen. Die große Chance kommt ausgerechnet durch Erich Honecker, der sich wegen der Mauertoten verantworten soll. Alle Medien wollen ein Interview mit ihm, doch der ehemalige DDR-Staatschef lässt sie abblitzen. Wer ihn zum Sprechen bringt, hat den Aufmacher des Jahres! Um Honeckers Vertrauen zu gewinnen, ist Rummel jedes Mittel recht. Er ist inzwischen wie besessen von der Idee, das letzte Interview mit Honecker zu führen. Um jeden Preis.