Viele Kühe und ein schwarzes Schaf

Was machen Eltern, die erfahren, dass ihr Filius in einer Notlage ist, die er nicht eingestehen will: Sie greifen zu einer Notlüge! So handelt zumindest das von Barbara Philipp und Matthias Brenner dargestellte Tiermediziner-Ehepaar, das seinem von Oliver Konietzny gespielten, beruflich zum wiederholten Male gescheiterten Sohn mit einer gutgemeinten Unwahrheit unter die Arme greifen will. Natürlich fliegt der Schwindel auf - genauso wie eine Reihe anderer alter und neuer Geheimnisse.