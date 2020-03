Versuch einer Annäherung (1623)

Nach dem brutalen Angriff auf Klaus befindet sich Yussuf in Polizeigewahrsam. In blinder Wut hatte er Klaus mit einem Stativ niedergeschlagen. Während Klaus schwer verletzt das Bett hüten muss, droht Yussuf eine Gefängnisstrafe... Kaum zu glauben für Nico: Angelina will wieder schwanger werden. Aber nicht von ihm. Sie plant erneut eine künstliche Befruchtung. Nico kann seine Enttäuschung darüber kaum verbergen. Hat er sich etwa in Angelina verliebt?