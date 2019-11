Tot oder Torte

Filme. . 01:21:22 Std. . Verfügbar bis 02.02.2020. ONE.

Profikiller Milo muss dringend abtauchen. Einen sicheren Unterschlupf findet er in einem walisischen Dorf. Hier paradieren schrullige Spießer in Ritterrüstungen, und verfeindete Nachbarn zertrümmern sich gegenseitig die Gartenzwerge mit dem Hammer, gelegentlich detonieren auch Schafe. Zur Tarnung wird Milo Bäcker - was ihm gefällt. Überhaupt eröffnet das Landleben dem Mörder neue Perspektiven, und die Liebe zu der Tierärztin Rhiannon festigt seinen Entschluss: Das Morden muss aufhören.