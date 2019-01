Telespiele (2/29)

13.01.2019 | 01:06:05 Std. | Verfügbar bis 20.01.2019 | ONE

Mit der Sendung 'Telespiele' holte Thomas Gottschalk ab 1977 Computerspiele ins Fernsehen. Gespielt wurde neben dem populären Tennisspiel 'Pong', Autorennen oder Pac-Man. Die Zuschauer steuerten per Telefon allein durch die Lautstärke der Stimme. Nach jeder Spielrunde konnte der Sieger sich Musikvideos oder Fernsehausschnitte wünschen. Dem jungen Thomas Gottschalk gelang so der Durchbruch im Fernsehen. ONE zeigt zunächst noch einmal 10 Folgen aus den Jahren 1977 bis 1979.