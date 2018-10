SWR3 New Pop Festival 2018 in Concert: Teil 3 - THE NIGHT GAME

Doku & Reportage | 14.10.2018 | 44:24 Min. | Verfügbar bis 21.10.2018 | ONE

Vom 13.-15.09.2018 fand in Baden-Baden das SWR3 New Pop Festival statt. Elf exklusive Konzerte wurden im Rahmen des Festivals in Kurhaus, Festspielhaus und Theater gespielt. Mit dabei waren auch: LAUV, DEVA MAHAL und THE NIGHT GAME! ONE zeigt die Highlights dieser drei Konzerte in einer ausführlichen Zusammenfassung.