Sträter (01/07)

Gäste: Jochen Malmsheimer und Dr. Suzanna Randall Torsten Stäter öffnet die Türen des New Yorker Harbour Clubs in Köln und lädt ein zu "einem Abend unter Freunden". Er freut sich darauf, Dinge und Gegebenheiten vorzuführen, die ihm am Herzen liegen, und jedweden Unfug machen zu dürfen: "Ich rede von Sachen, die ich toll finde. Das sind mal Filme, mal Bücher, das ist mal ein Song. Ich rede von Dingen, die mir auf den Sack gehen, und ich sage irgendwas Lustiges."