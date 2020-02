Song for Marion

Wäre Arthur (Terence Stamp) eine Pflanze, dann Gift-Efeu. So sieht sich der zynische Rentner selbst, und niemand würde widersprechen. Selbst zu Sohn James (Christopher Eccleston) hat er ein schwieriges Verhältnis. Einzig Marion (Vanessa Redgrave), die Liebe seines Lebens, sieht in ihrem knurrigen Ehemann etwas anderes: 'Du bist mein Fels', sagt sie. Den beiden bleibt aber nur wenig Zeit, denn Marion leidet unheilbar an Krebs.