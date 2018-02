Slamdr (5/5)

01.02.2018 | 27:50 Min. | Verfügbar bis 08.02.2018 | ONE

Poetry Slam ist im MDR Programm die letzte Lücke im Comedybereich. Nun wird sie geschlossen und Poetry Slam kommt nach vielen Jahren endlich wieder ins Fernsehen. Mit dabei sind 16 der aktuell am meisten umherreisenden, erfolgreichsten und vor allem prägendsten Slam-Poet*innen des deutschsprachigen Raumes. Diese treten in jeweils vier Folgen gegeneinander an und am Ende gibt es noch das große Finale der Gewinner*innen aller Einzelfolgen. In der fünften Finale-Folge treten die Sieger der ersten vier Folgen auf und entscheiden unter sich, wer der Sieger des ersten [sla(m]dr) werden wird.