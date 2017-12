Schöne Bescherung

24.12.2017 | 01:27:05 Min. | Verfügbar bis 24.03.2018 | ONE

Trude Herrs Groteske über Weihnachten zeigt die Geschichte verschiedener Menschen, die auf unterschiedliche Weise den Heiligen Abend verbringen. Ehepaar Ahrens will auf die Malediven fahren, Anna probiert ihren neuen Tauchanzug aus. In der Nachbarswohnung erwarten Karlfried Brettschneider und Detlev Butz den berühmten Kammersänger Boris Borokow und verfallen in hektische Aktivität. Familie Unkelbach streitet sich wie jeden Tag über Emanzipationsprobleme, Sohn Felix wartet auf das Christkind. Als er aus Langeweile zu Ahrens geht und Sturm klingelt, nimmt die Geschichte einen turbulenten Verlauf.