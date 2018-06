Polder - Tokyo Heidi

16.06.2018 | 01:26:19 Std. | Verfügbar bis 23.06.2018 | ONE

"Polder - Tokyo Heidi" spielt in einer Welt, in der Computerspiele ein Teil der Lebenswirklichkeit sind, in der Realität und digitale Fiktion sich vermischen, Game und Wirklichkeit kaum zu unterscheiden sind und Figuren ihre Erscheinungsform wechseln.