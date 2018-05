Comedy aus dem Waschsalon

NightWash - mit Simon Pearce, Tahnee und Martin Zingsheim

24.05.2018 | 28:28 Min. | Verfügbar bis 24.05.2019 | ONE

Was macht ein Bayer in Köln? Das fragen sich Luke Mockridge und die 'human jukebox' Uli Grewe auch und nehmen sich des putzigen Wolpertingers Simon Pierce an. Der fegt wie ein Wirbelwind durch den Nightwash Waschsalon. Putzen muss dann wieder die Frau: Unsere 'First Lady' Tahnee is in da House. Sie erzählt uns einen Schwank aus ihrem Leben. Fazit: Lesbisch sein ist gar nicht so leicht, wie man vielleicht denken mag. Wenn nach ihrem Stand-up alles blitzeblank gewischt ist, begibt sich Pianomann Martin Zingsheim mit den stets von Mutti ordentlich gebügelten Hemden auf die Bühne. Ob das alles gut geht? Sagen wir mal: Jein!