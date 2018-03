NightWash - mit Seb. Pufpaff, Özgür Cebe, Thiess Neubert, Fee Badenius

NightWash | 23.03.2018 | 29:27 Min. | Verfügbar bis 23.03.2019 | ONE

Kommissar 00 Pufpaff zu Gast im Waschsalon, naja nicht ganz. Aber fast wäre Sebastian Pufpaff Polizist geworden. Mit Polizeikontrollen kennt er sich bestens aus - er muss auch jedes Mal blasen. Ob's am Namen liegt? Özgür Cebe hat türkische, armenische und kurdische Wurzeln und bei seinem sächsischen Lehrer astreines Englisch und die besten Wünsche mit auf den Weg bekommen: I see black for you! Thiess Neubert strebt eine Umschulung an: entweder zum Delfintrainer oder Thunfischer. Denn wie es aussieht, erhöht das seine Chancen bei den Frauen. Jedenfalls bei denen, die auf Brennnesselauflauf und Bauchnabelfusseln stehen.