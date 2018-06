Comedy aus dem Waschsalon

NightWash - mit Faisal Kawusi, Lena Liebkind und Atze Schröder

07.06.2018 | 28:34 Min. | Verfügbar bis 07.06.2019 | ONE

Love is in the Air - und das nicht nur, weil heute der wohl größte Showact seit Anbeginn der Nightwash-Ära die Waschsalon-Bühne betritt: Atze Schröder is in the House. Moderator Luke Mockridge und seine 'human jukebox' Uli Grewe verneigen sich ehrfürchtig vor dem German Godfather of Comedy - hier können sicher auch noch die anderen beiden Comedians des heutigen Tages etwas lernen, wenn er aus dem Nähkästchen des Fremdgehens plaudert.