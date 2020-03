Moritz A. Sachs - Ein Mann mit zwei Leben (1/2)

Lindenstraße. . 29:19 Min. . Verfügbar bis 08.03.2021. ONE.

Mit sieben Jahren hatte Moritz A. Sachs seinen ersten Auftritt als 'Klausi' in der 'Lindenstraße'. Was macht das mit einem Menschen? Das will ausgerechnet der Produzent der Lindenstraße wissen: Hans W. Geissendörfer befragt ihn höchstpersönlich. Noch einmal sehen wir 'Klausi' heranwachsen und werden an bestimmte Szenen erinnert: An seine Kinderstreiche im Treppenhaus, an das Schießen mit dem Luftgewehr von Onkel Franz, an seinen ersten Kuss mit Iffi und an seine Verirrungen in die Neo-Nazi-Szene.