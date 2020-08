Miss Sixty

Filme. . 01:30:19 Std. . Verfügbar bis 09.08.2020. ONE.

Als Molekularbiologin wird Luise Jansen zwar geschätzt, doch mit ihrem Mangel an Empathie hat sie es sich bei allen verscherzt. An ihrem 60. Geburtstag wird sie gefeuert. Was nun? In dieser Situation wirft ihr das Schicksal den vom Jugendwahn befallenen Galeristen Frans Winther vor die Füße: Hexenschuss im Park! Luise eilt ihm zu Hilfe und realisiert nach einiger Zeit: Diese Begegnung war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.