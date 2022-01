Mein Herz in Malaysia

Filme. . 01:28:01 Std. . Verfügbar bis 18.04.2022. ONE.

Malaysia weckt schmerzliche Erinnerungen in Juliane Wenzel. Ihr Mann Jürgen, mit dem sie einen Handel für südostasiatische Antiquitäten aufgezogen hat, ist dort vor einigen Monaten mit seinem Boot verschollen. Die Behörden und Juliane gehen davon aus, dass er nicht mehr am Leben ist. Während Sohn Oliver sich um das Geschäft in Deutschland kümmert, muss Juliane noch einmal nach Malakka, weil in ihr dortiges Büro eingebrochen wurde.