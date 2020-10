Mein Altweibersommer

Filme. . 01:27:33 Std. . Verfügbar bis 26.01.2021. ONE.

Man mag es kaum glauben: Iris Berben feiert am 12. August ihren 70. Geburtstag! In dem Fernsehfilm "Mein Altweibersommer" schlüpft die preisgekrönte Schauspielerin in das lebensechte Kostüm eines Bären und damit in eine ihrer ungewöhnlichsten Rollen ihrer außerordentlichen Karriere. Ebba, eine beeindruckende Frau mitten im Leben, begibt sich auf eine nicht ungefährliche Suche nach einer verborgenen Seite ihrer selbst und nimmt sich eine heimliche Auszeit von ihrer harmonischen Ehe.