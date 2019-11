Lux - Krieger des Lichts

Filme. . 01:38:05 Std. . Verfügbar bis 01.02.2020. ONE.

Der schüchterne Endzwanziger Torsten Kachel lebt mit seiner Mutter in einem trostlosen Berliner Plattenbau. In der Gestalt seines Alter Ego 'Lux - Krieger des Lichts' versucht er, die Welt ein bisschen besser zu machen. Er verteilt regelmäßig Lebensmittel an Obdachlose und hilft auf seinen Streifzügen durch die Stadt, wo er kann. Ein Filmteam begleitet ihn dabei, um eine Doku über das soziale Engagement des selbsternannten Real-Life-Superheroes zu drehen. Dafür sucht Jan, der Regisseur, noch nach einem Geldgeber.