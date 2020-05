Luther

Martin Luther erlebt im 16. Jahrhundert eine Welt der Armut, in der Adelige ebenso wie kirchliche Würdenträger ihren gottesgläubigen Untertanen noch das letzte Geld abknöpfen und ihnen andernfalls mit der Strafe im Fegefeuer drohen. Der Kauf von Ablassbriefen sichert den Kirchengängern angeblich ihr Seelenheil und macht gleichzeitig die katholischen Oberhäupter reich. Luther ist die klerikale Ausbeutung ein Dorn im Auge. Der Mönch nagelt 1517 seine 95 Thesen an die Tore der Schlosskirche von Wittenberg, um eine Verbesserung der Zustände und eine Reformation der katholischen Kirche anzuregen. Doch dem Papst in Rom und seinen Gesandten ist er damit ein Dorn im Auge. In der Folge wird Martin Luther zum Verfolgten, flieht und übersetzt insgeheim die lateinische Bibel für das ganze Volk verständlich ins Deutsche.