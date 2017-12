Loriot erzählt Peter und der Wolf von Sergej Prokofjew

Der Komponist von 'Peter und der Wolf' ist Sergej Prokofjew (1891-1953), einer der bedeutendsten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er trat in Russland zunächst als Pianist mit zum Teil eigenen Werken in Erscheinung, bevor er in die USA, nach Japan und Europa ging und dort seine ersten Ballette in der Zusammenarbeit mit Sergej Diaghilew zur Uraufführung brachte. Im Jahre 1936 kehrte Prokofjew in seine Heimat zurück und schuf sowohl Vokalwerke als auch Schauspiel- und Filmmusiken. Mit seinem 1936 entstandenen musikalischen Märchen Peter und der Wolf ist ihm ein ausgesprochener Hit gelungen.