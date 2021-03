Kochen ist Chefsache

Filme. . 01:19:14 Std. . Verfügbar bis 03.04.2021. ONE.

Jacky Bonnot fühlt sich von Kindesbeinen als Koch zu Höherem berufen: Er beherrscht die Rezepte berühmter Meister im Schlaf und hört sogar das Gemüse in der Pfanne sprechen. Leider steht er in Etablissements am Herd, in denen seine Kunst nicht geschätzt wird. Weil sich Jacky mit Restaurantbesitzern anlegt und Gäste bei der Bestellung schulmeistert, hält keine Anstellung über die Probezeit hinaus. Dass er überall in hohem Bogen rausfliegt, will seine Freundin Béatrice nicht mehr hinnehmen. Sie ist schwanger und Jacky soll endlich regelmäßig Geld nach Hause bringen.