Ingmar Stadelmann - '#humorphob'

14.01.2019 | 44:19 Min. | Verfügbar bis 14.01.2020 | ONE

Der mehrfach preisgekrönte Ingmar Stadelmann hat ihn angetreten: den Kampf gegen Humorlosigkeit. Immer wieder dockt der Wahlberliner am Alltag an und überrascht mit seiner furchtlosen Art, aktuelle politische Themen in seinen Gedankenspielen zu verarbeiten. Und eines ist Stadelmann klar: Wer Trump sagt, muss auch 'Wie konnte denn das passieren?' sagen. Ein Satz, den man sich in die Zwischenablage speichern sollte, weil wir ihn noch ein paarmal brauchen werden. Der Stand-up-Künstler Ingmar Stadelmann lässt mit einem brillanten Gespür für Timing und Pointen seinen Gedanken freien Lauf und ist auf alles gefasst.