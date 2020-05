Inas Nacht (05/12)

Comedy @ ONE. . 59:37 Min. . Verfügbar bis 04.06.2020. ONE.

Heute erleben die Gäste und Zuschauer einen Überraschungsbesuch: Einer der erfolgreichsten Musiker der Welt, der britische Popstar Sting, schaut im 'Schellfischposten' auf ein Bier vorbei. Er unterhält sich mit Ina Müller über seine Kindheit in einer nordenglischen Hafenstadt sowie seine Fußballleidenschaft - und spielt spontan drei seiner Songs an, die Ina Müller und andere sich von ihm wünschen. Ebenfalls zu Gast ist Deutschlands erfolgreichste Popkünstlerin Sarah Connor. Sie erzählt von ihrer Familie und stellt einen neuen Song ihres Albums exklusiv live vor. Hinzu kommt der Journalist und Autor Hajo Schumacher. Er berichtet vom oft komischen Herantasten seiner Generation ans Internet, den widersprüchlichen Anforderungen an den modernen Mann und von seinem Leben als Freizeitsportler. Erster Musikgast der heutigen Folge ist der britisch-nigerianische Sänger Jacob Banks, der als einer der interessantesten Erneuerer von Soul- und R&B-Musik gilt. Den Abend beschließt als TV-Debüt die junge deutsche Band 'Provinz', die mit ihrem ungewöhnlich intensiven und mutigen Songwriter-Pop für Aufsehen sorgen wird.