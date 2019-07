Hollywood's Best Film Directors - Wolfgang Petersen

Portrait über den deutschen Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzenten Wolfgang Petersen, der während des Zweiten Weltkrieges in Mecklenburg aufwuchs. In Deutschland ist Petersen besonders für den 'Tatort', 'Das Boot' und 'Die unendliche Geschichte' bekannt. Doch auch international erlangte er Aufmerksamkeit. Besonders nennenswert sind Filme wie 'Troja', 'Air Force One', 'Der Sturm' und 'Poseidon'.