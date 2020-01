Hollywood's Best Film Directors - Lars von Trier

Doku & Reportage. . 26:04 Min. . Verfügbar bis 22.02.2020. ONE.

Portrait über den dänischen Filmregisseur und Drehbuchautor Lars von Trier. Psychische Probleme trieben von Trier in den Alkoholismus und eine Tablettenabhängigkeit. Nach eigenen Angaben sei er in berauschtem Zustand besonders produktiv. In seinen Werken provoziert er regelmäßig und gilt als 'Enfant terrible'. Er bearbeitet Themen wie Gewalt, Sexualität, Nationalsozialisten und Juden. Bekannte Werke sind unter anderem 'Antichrist', 'Melancholia' und 'Nymphomaniac'.