Hollywood's Best Film Directors - Kenneth Branagh

Portrait über den englischen Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Sir Kenneth Branagh. Als Regisseur kennt man ihn von Filmen wie 'Thor', 'Viel Lärm um nichts' und 'Mord im Orient-Express'. Er war bereits für fünf Oscars in fünf unterschiedlichen Kategorien nominiert und hält damit den Rekord für die meisten Oscar-Nominierungen in verschiedenen Kategorien. In der Vergangenheit war er mit den Schauspielerkolleginnen Emma Thompson und Helena Bonham Carter liiert.