Hinter der Tür

Filme. . 01:29:29 Std. . Verfügbar bis 24.02.2020. ONE.

'Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die fegen, und die, die fegen lassen.' - Emerenc' (Helen Mirren) zugespitzter Blick auf die Welt, in der sie zweifellos zur ersten Kategorie gehört. Die eigenwillige Frau lebt nach eigenen Regeln und hat alles eisern im Griff: ihre jeweilige 'Herrschaft', für die sie als Haushälterin arbeitet, die Siedlung, ihre Gefühle - und ihr Geheimnis. Seit 20 Jahren hat sie niemanden mehr in ihr Haus gelassen. Kein Mensch hat je erfahren, was sich hinter ihrer Tür verbirgt.