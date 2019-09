Five Minutes of Heaven

Filme. . 01:22:37 Std. . Verfügbar bis 28.09.2019. ONE.

Nordirland, 1975. Der Bürgerkrieg zwischen der katholischen IRA und der protestantischen 'Ulster Volunteer Force' bestimmt das tägliche Leben der Einwohner. Auch der 16-jährige Alistair Little will sich am Kampf beteiligen. Als er den Auftrag bekommt, den Katholiken James Griffin als Warnung an die Gegenseite zu töten, zögert er keine Sekunde. Und so muss der 11-jährige Joe mit ansehen, wie sein großer Bruder James mit einem Kopfschuss hingerichtet wird.