Fanny und die gestohlene Frau

Wie gewonnen, so zerronnen: Über ihren unverhofften Reichtum kann sich Fanny nur kurz freuen. Das Finanzamt bittet bei der Erbschaftssteuer kräftig zur Kasse. Nun bleibt die Wahl: Entweder den Erblasser als leiblichen Vater anerkennen oder das Haus am See verkaufen. Auf jeden Fall möchte sie ihren geistig behinderten Halbbruder so schnell wie möglich loswerden. Dr. Tielsch schlägt ihr vor, Elias in seinem Sanatorium unterzubringen. Doch sie beschleicht ein ungutes Gefühl, als der Klinikchef schon bald mit einem Makler aufkreuzt.