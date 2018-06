Einmal bitte alles

09.06.2018 | 01:17:53 Std. | Verfügbar bis 09.09.2018 | ONE

Isi steckt mit ihren 27 Jahren in einer ordentlichen Lebensabschnittskrise: Die Erkenntnis, dass Glück bedeutet, die Realität ohne Erwartungen zu akzeptieren, ist bei ihr scheinbar noch nicht angekommen. Dabei will Isi Illustratorin werden und damit ihren Traum einer erfolgreichen Karriere verwirklichen. Dazu zeichnet sie eine Graphic Novel zu F. Scott Fitzgeralds "Die Schönen und Verdammten" und fühlt sich irgendwann selber ganz schön verdammt.