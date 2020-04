Die Pierre M. Krause Show (05/30)

Comedy @ ONE. . 30:11 Min. . Verfügbar bis 02.04.2021. ONE.

it Özcan Cosar. Özcan Cosars aktuelle Tour ist gerade unterbrochen. Wie es ihm in diesen Tagen geht und was er außer dem Ausverkauf von Klopapierrollen so alles erlebt hat, das erzählt Özcan Cosar, der von sich behauptet schwäbischer zu sein als mancher Schwabe. Özcan Cosar, der frühere Zahnarzthelfer, muss in der Aktion "Der Preis ist beiß" erkennen, welches Gebiss zu welchem Prominenten passt. Außerdem: Pierre mit einem Prepper vor der Apokalypse?