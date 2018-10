Die letzten Millionen

01.10.2018 | 01:29:07 Std. | Verfügbar bis 01.01.2019 | ONE

In einer Berliner Seniorenresidenz knacken sechs Bewohner als Tippgemeinschaft den Lottojackpot von 30 Millionen Euro. Was aber soll man auf seine alten Tage mit so viel Geld anstellen? Lebemann Conrad möchte noch einmal richtig auf den Putz hauen, während das schwule Paar Otto und Jakob sich den Traum vom Segelboot erfüllt. Die gutmütige Rosi wird von ihren Kindern hemmungslos ausgenommen, während die entdeckungsfreudige Karin endlich die Welt bereisen will, zur Not auch ohne ihren missmutigen Ehemann. Doch obwohl fast alle sich ihre Träume erfüllen können, hält das Schicksal nach dem Lottoglück auch ein paar Rückschläge parat.