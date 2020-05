Die Geschichte eines Abends (02/08)

Wie reagiert Roberto Blanco, wenn er in der Kneipe plötzlich von einer Fremden auf seine andauernden Familienstreitigkeiten angesprochen wird? Weshalb haben Comedian Carolin Kebekus und 'Tagesschau'-Sprecherin Linda Zervakis ein handfestes Problem mit Heidi Klum? Und warum, verdammt noch mal, schwört Schauspieler Ralf Richter auf Honig-Salz-Aufgüsse in der Sauna? Gastgeber Dirk Stermann wird all das erfahren, denn er hat diese vier Gäste an einen Tisch gebeten, um mit ihnen zu sprechen: über das Leben, ihre Ängste, ihre Träume.