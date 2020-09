Die Carolin Kebekus Show (06/09)

Comedy @ ONE. . 43:38 Min. . Verfügbar bis 17.10.2020. ONE.

In dieser Ausgabe der 'Carolin Kebekus Show' begrüßt die Gastgeberin den Moderator Kai Pflaume. Gemeinsam treten sie einen Wettstreit um 15 Sekunden frei verfügbare Sendezeit an. Titel des Spiels: 'Caro & Kai gegen Das Erste'. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit 'Rebecca & Larissa', die sich mit dem Thema 'Ernährung' beschäftigen. Einen runden Geburtstag gibt es in der neuen Ausgabe auch: Carolin Kebekus feiert '60 Jahre Pille'.